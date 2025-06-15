Trabzon'da 75 kişi kayboldu! Ekipler harekete geçti

İstanbul
Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan 75 kişilik bir grup, yoğun sis sebebiyle kayboldu. Grup, 112'yi arayarak yardım istedi.
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl bölgesindeki Demirkapı yaylasında yürüyüşe çıkan 75 kişilik grup sis nedeniyle yolunu kaybetti.
Bir süre yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Grubun yerinin belirlenerek bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.