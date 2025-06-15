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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Emre Mor ayrılığı: Transferde kritik gelişme!

Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor. Emre Mor'un performansından memnun olmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 27 yaşındaki sağ kanatı 'gönderilecekler' listesine yazdı.

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Fenerbahçe'de Emre Mor ayrılığı: Transferde kritik gelişme!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 21:29

Fenerbahçe'de Emre Mor için nihai karar verildi. Eyüpspor'daki kiralık sürecinin ardından Fenerbahçe'ye dönecek olan Emre Mor için Jose Mourinho'dan ayrılık raporu geldi.

FENERBAHÇE'DE EMRE MOR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Jose Mourinho yönetiminde planlamalara devam eden Fenerbahçe'de, Emre Mor için veda kritiği yapıldı. Emre Mor'u sırasıyla Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralayan Fenerbahçe, an itibarıyla ise sözleşmesinin son senesine giren yetenekli kanat için transfer pazarlıklarına açık bir pozisyon aldı! Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Emre Mor için gelen tekliflerle birlikte hızlıca yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Emre Mor ayrılığı: Transferde kritik gelişme!

EMRE MOR FENERBAHÇE'YE VEDA EDİYOR

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve kiralık olarak farklı takımlarda oynayan Emre Mor, yakın zamanda Süper Lig'de farklı bir kulübe transfer olacak. Halihazırda Fatih Karagümrük ile anılan Emre Mor, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor için de düşünülmüş ama somut bir adım atılmamıştı.

Fenerbahçe'de Emre Mor ayrılığı: Transferde kritik gelişme!

FENERBAHÇE'NİN YOLLARI AYIRACAĞI EMRE MOR'UN SON SEZON PERFORMANSI

Eyüpspor'da tahmin edilenden daha az forma şansı bulan Emre Mor, bu sezon İstanbul ekibiyle 22 maça çıktı ve 2 gol ile 4 asistlik katkı sağladı. Ayrıca bu süreçte 1213 dakika da sahada kalan Emre Mor'un, Fenerbahçe sonrasında performansını yukarı çekip çekemeyeceği merak konusu olmuş durumda.

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE MOR FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Yetenekli kanat, Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.
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#emre mor
#emre mor
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
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