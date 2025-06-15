Marcelo Brozovic resmen Süper Lig'e: Transfer pazarlıkları başladı!

Marcelo Brozovic resmen Süper Lig yolunda. Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Marcelo Brozovic; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a önerildi. Süper Lig devlerinin, an itibarıyla Marcelo Brozovic için transfer pazarlığı başladı.

Marcelo Brozovic ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Marcelo Brozovic, Süper Lig devlerine önerildi. Halihazırda şampiyonluk için ciddi çalışmalar yürüten Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da; Hırvat yıldız için hesaplamalar başladı.

MERCELO BROZOVIC SÜPER LİG'E TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a önerilen Marcelo Brozovic; Suudi Arabistan'dan ayrılmak ve Avrupa'ya dönmek istiyor. Halihazırda Al Nassr ile 1 yıl daha kontratı bulunan Marcelo Brozovic, Süper Lig devlerinden biriyle anlaşması halinde Suudi ekibinden transfer için kolaylık isteyecek. Esasen ise 2026 Dünya Kupası'nda oynamak isteyen Marcelo Brozovic, Süper Lig'de kendini yeniden ispatlayabileceğini düşünüyor.

TRABZONSPOR MARCELO BROZOVIC İÇİN AYRICA NABIZ YOKLUYOR

Trabzonspor'da Fatih Tekke'ye iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo mavili yönetim, Marcelo Brozovic'in sürecini yakından takip ediyor ve yıldız orta sahayla temaslarda bulunmaya hazırlanıyor.

MARCELO BROZOVIC VE AL NASSR PERFORMANSI

Suudi Arabistan ekibiyle bu sezon 41 maça çıkan Marcelo Brozovic, 3429 dakika süre almış ve 2 gol ile 6 asistlik katkı sağlamıştı.