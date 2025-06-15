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 | Burak Ayaydın

Berke Özer'e resmi teklif var: Eyüpspor'dan çarpıcı açıklama!

Eyüpspor'dan Berke Özer transferi için resmi açıklama geldi. Selçuk Şahin'in imza töreni için basın toplantısı düzenleyen Eyüpspor'da, Berke Özer sürecine de açıklık getirildi.

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Berke Özer'e resmi teklif var: Eyüpspor'dan çarpıcı açıklama!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 18:40

Berke Özer transferi için flaş açıklamalar geldi. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Berke Özer için teklifler aldıklarını anlattı.

EYÜPSPOR'DA ASBAŞKAN FATİH KULAKSIZ'DAN BERKE ÖZER İÇİN TRANSFER SÖZLERİ

Kaleci Berke Özer'in takımdaki geleceğine değinen Kulaksız, "Hocamız, takımda kalması için kendisi ile görüşme yaptı. Biz de kendisi ile yola devam etmek istiyoruz. Beklentilerimiz karşılayan bir teklif gelmedi. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Kendisini daha değerli konuma getirmek istiyoruz. Berke Özer'i şu anda satmıyoruz ve kendisi ile devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Berke Özer'e resmi teklif var: Eyüpspor'dan çarpıcı açıklama!

SELÇUK ŞAHİN'DEN YENİ TAKIMI EYÜPSPOR İÇİN AÇIKLAMALAR

Yeni teknik direktör Selçuk Şahin ise Eyüpspor'dan teklif aldığında heyecanlandığını belirterek, "Ligi geçen sene 6. bitirdiler. Eyüpspor'un bir kulüp felsefesi var. Bu felsefe bana da uyuyor. Burada olduğum için mutluyum. Bu takımın sorumluluğunu almak mutluluk verici. Aldığım bu bayrağı daha ileriye taşımak istiyorum. Çok önemli ve güzel bir kulüpteyim. Çok güzel bir tesisimiz var. İnşallah süreç boyunca başarılı oluruz. Ekibim ve oyuncularımla elimizden geleni yapacağız. Takımı, geçen seneden daha iyi bir yere getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

SELÇUK ŞAHİN'DEN ÖNCE EYÜPSPOR'DA KİM GÖREV YAPIYORDU?
Arda Turan, Eyüpspor'daki başarılı performansıyla Shaktar Donetsk'e geçiş yapmış ve yerine Selçuk Şahin gelmişti.
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#trendyol süper lig
#eyüpsor
#eyüpspor
#berke özer
#Transfer Haberleri
#Spor
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