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 | Murat Makas

DMM'den, "İsrail uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" iddiasını yalanladı.

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DMM'den,
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 22:57

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

DMM'den, "İsrail uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı" iddiasına yalanlama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya mecralarında yer alan "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı"na dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Türkiye ile İsrail arasında sivil-askeri, herhangi bir havacılık faaliyeti olmadığından havalimanlarımızda ve hangarlarımızda herhangi bir İsrail uçağı da bulunmamaktadır.

Türkiye, İsrail’in Filistinlilere yönelik başlattığı insanlık dışı vahşi saldırılardan sonra bu ülke ile olan tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini nihayete erdirmiştir. Öyle ki Türk hava sahasının İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına dahi izin verilmemiş ve muhtelif zamanlarda bu durum basına yansımıştır.

https://x.com/dmmiletisim/status/1934304287892574576

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ETİKETLER
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#Gündem
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