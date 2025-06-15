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 | Selahattin Demirel

Danıştay'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak kararı mı çıktı? Açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kaçak yapı olduğuna dair Danıştay kararının çıktığı yönündeki haberlere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada söz konusu kararın külliye ile ilgisinin olmadığı belirtilerek haberin dezenformasyon olduğu vurgulandı.

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Danıştay'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak kararı mı çıktı? Açıklama geldi
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 18:45

Yapımı sürecinde muhalefetin yoğun eleştirilerine konu olan Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında Danıştay'dan "kaçak kararı" çıktığı yönündeki haberlere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Açıklamada "Danıştay tarafından 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ‘kaçak yapı’ olduğuna hükmedildiği'ne ilişkin haberler dezenformasyon içermektedir." denilerek " Milletimizin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu arazi, halihazırda doğal sit alanı olmadığı için hukuki açıdan yapı yapılabilir durumdadır." ifadelerine yer verildi.

"KARAR KÜLLİYE İLE İLGİLİ DEĞİL"

Merkez tarafından yapılan açıklamada haberlere konu olan Danıştay kararıyla ilgili ayrıntıya dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin yapımı 2014 yılında tamamlanmış olup bu konuda süreç içerisinde açılan davalar da ret ile sonuçlanmıştır. Dolayısıyla dava konusu edilen Koruma Kurulu Kararı’nın 2021 tarihli olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu kararın Külliye binasıyla ilgisi olmadığı açıktır.

Danıştay'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak kararı mı çıktı? Açıklama geldi

Habere konu Danıştay Kararı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun bir ilke kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmış davayla ilişkilidir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, daha önce bu konuda verdiği kararı gerekçe tutarak Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun almış olduğu yeni kararı Danıştay 4. Daireye iade etmiştir.

"KARARLARIN BAĞLAMINI TESİT ETMEDEN YAPILAN HABERLER HUKUKİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Doğrusu; basın mensuplarının meslek ve etik kurallarına uygun olarak, hukuki kararların bağlamına doğru tetkik etmeleri ve evvelce yapılmış açıklamaları da dikkate almaları gerekmektedir. Danıştay kararlarının bağlamını tespit etmeden yapılan ve Cumhurbaşkanlığı makamını doğrudan hedef alan haberler, TCK 217/A maddesi uyarınca başkaca hukuki sonuçlar doğurabilecektir."

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