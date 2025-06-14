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 | Murat Makas

DMM, güvenlik duvarının İsrail'e emanet edildiği iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından Genelkurmay Başkanlığı’nın güvenlik duvarının İsrail ordusu ile doğrudan bağlantılı bir firmaya emanet edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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DMM, güvenlik duvarının İsrail'e emanet edildiği iddiasını yalanladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 16:57

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Genelkurmay Başkanlığı’nın güvenlik duvarının İsrail ordusu ile doğrudan bağlantılı bir firmaya emanet edildiği iddiasını yalanladı.

Genelkurmay Başkanlığı’nın güvenlik duvarının İsrail ordusu ile doğrudan bağlantılı bir firmaya emanet edildiği iddiası, DMM tarafından yalanlandı. DMM’ nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge ve dünya barışını tehdit eden İsrail’le ilgili tutumu son derece nettir. Hal böyle iken Türk Silahlı Kuvvetleri ile İsrail arasında bağ kurmaya dönük yapılan paylaşımlar, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla başvurulan bir dezenformasyondur" ifadeleri kullanıldı.

DMM, güvenlik duvarının İsrail'e emanet edildiği iddiasını yalanladı

DMM'DEN PAYLAŞIM

Paylaşımda, Millî Savunma Bakanlığı’nın iddiada adı geçen firma ile hiçbir faaliyeti bulunmadığını daha önceki açıklamalarında kamuoyuyla paylaştığı belirtilerek, "Buna rağmen halkı yanıltıcı bilginin ısrarla servis edilmeye devam edildiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma TCK 217/A maddesi uyarınca suçtur. Milletimizin göz bebeği ve Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalamaya dönük her türlü faaliyet hassasiyetle takip edilecek ve gerekli yasal süreçler izlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulunuldu.

https://x.com/dmmiletisim/status/1933840305528193356

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