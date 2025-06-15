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 | Özge Sönmez

DMM'den Erdoğan'ın ayakkabı fiyatına ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te katıldığı bir programda giydiği ayakkabıları gündeme oturdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erdoğan'ın ayakkabılarının fiyatıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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DMM'den Erdoğan'ın ayakkabı fiyatına ilişkin açıklama!
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 15:30

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te katıldığı bir programda giydiği ayakkabıların fiyatıyla ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı. Ünlü bir markaya ait olduğu ve fiyatının 300 bin TL olduğu iddiaları yapılan açıklamayla çürütüldü. Yapılan açıklamada, ayakkabıların tamamen yerli bir üreticinin ürünü olduğu belirtildi.

"AYAKKABILAR TAMAMEN YERLİ ÜRETİM"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu” yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye’nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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