Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran diplomasisi! Kritik bir temas daha

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede; İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konuları masaya yatırdı. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile görüştü. Görüşmede; İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.

"NETANYAHU KÜRESEL BİR SORUN"

Erdoğan ayıca Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.

GAZZE'DE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.