Almanya, Fransa ve İngiltere'den İran’a nükleer müzakere teklifi

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'ın nükleer programı konusunda acil görüşmelere başlamaya hazır olduklarını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, şu sıralar Orta Doğu’da yürüttüğü temaslar kapsamında, bu çağrının bölgede artan gerilimi azaltma amacı taşıdığını vurguladı.

Cumartesi akşamı Alman kamu yayıncısı ARD’ye konuşan Wadephul, daha önce İran’ın yapıcı diyalog fırsatlarını değerlendirmediğini hatırlatarak, “Umarım hâlâ bir şans vardır. Almanya, Fransa ve İngiltere olarak İran’a nükleer program konusunda hemen müzakerelere başlama teklifi sunuyoruz. Bu teklifin kabul edilmesini umuyorum” dedi.

“İRAN TEHDİT OLMAKTAN ÇIKMALI”

Wadephul’a göre bu görüşmeler, sadece bölgedeki çatışmayı değil, Avrupa'nın güvenliğini de yakından ilgilendiriyor:

“Bu çatışmanın yatıştırılması için en önemli önkoşul, İran’ın bölgeye, İsrail’e ve Avrupa’ya yönelik bir tehdit oluşturmaması.”

Pazar günü Umman’da bulunan Wadephul, çatışmanın ancak İran ve İsrail’e her yönden baskı uygulanmasıyla sona ereceğini dile getirdi.

“Ortak beklenti, önümüzdeki bir hafta içinde her iki tarafın da şiddet sarmalını kesintiye uğratacak ciddi bir girişimde bulunması yönünde,” ifadelerini kullandı.

