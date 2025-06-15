ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, ABD'nin, İsrail'in İran'ı hedef almasıyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. ABD Başkanı, İran'ın ABD'yi hedef alması durumunda askeri karşılık vereceklerini bildirdi.

​​İran'a çatışmaları sonlandırmak için nükleer anlaşmayı kabul etme çağrısı yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

​​"ABD'nin bu gece İran'a yapılan saldırıyla hiçbir ilgisi yok. İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin tüm gücü ve kudreti daha önce hiç görülmemiş seviyelerde 'üzerinize çökecektir'. Ancak, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma sağlayabilir ve bu kanlı çatışmayı sonlandırabiliriz!"