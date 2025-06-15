İsrail ve İran savaşına Husiler de dahil oldu
İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda 3. günde de tansiyon yüksek. Orta Doğu'da kırmızı alarm durumuna geçildi. İsrail, İran'ın güneyinde bulunan Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas şehrinde yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. İran, İsrail'in saldırılarına balistik füzelerle cevap verdi. İran'ın füzeleri, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini aştı. İsrail'de Hayfa, Bat Yam ve Tel Aviv gibi büyük şehirler vuruldu ve yangınlar çıktı.
''İSRAİL İÇİN CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK''
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yeni atanan komutan Muhammed Pakpur, "Şehit komutanlarımızın, bilim insanlarımızın ve vatandaşlarımızın dökülen kanının cezası olarak, bu çocuk katili rejim için cehennemin kapıları yakında açılacak" dedi.
İRAN İSRAİL'İN MÜTTEFİKLERİNİ UYARDI
İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansında yer alan habere göre üst düzey bir İranlı askeri yetkili, ülkesinin İsrail’e yönelik askeri operasyonlarını genişletme ihtimaline karşı Fransa, İngiltere ve ABD’yi uyardıklarını belirtti.
Yetkili, İsrail’e destek veren ülkelerin de bu süreçte hedef alınabileceği uyarısında bulunarak, "İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını engellemeye katılan her ülke, İran tarafından hedef alınacaktır. Bu ülkeler, bölgedeki tüm askeri üsleriyle birlikte, Basra Körfezi ve Kızıldeniz’deki gemi ve deniz araçlarının hedef alınması tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DE CAN KAYBI ARTTI
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ''İran'ın füze saldırılarında 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah'' açıklamasında bulundu.
HUSİLER İSRAİL-İRAN SAVAŞINA DAHİL OLDU
Yemen'deki Husiler, Tahran'la koordineli olarak İsrail'i hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, son 24 saatte Yafa kentinin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi.
Seri, "Ezilen Filistin ve İran halkları adına başarıyla düzenlenen bu operasyon, İran ordusunun suçlu İsrail düşmanına karşı gerçekleştirdiği operasyonlarla koordineli olarak yürütüldü" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
İsrail medyası, İran saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu. Bat Yam'a düzenlenen saldırıda kişi yaşamını yitirirken, Tamra kentinde de 4 kişinin öldüğü bildirildi.
TRUMP: İRAN BİZE SALDIRIRSA ÜZERİNE ÇÖKERİZ
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, ABD'nin, İsrail'in İran'ı hedef almasıyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. ABD Başkanı, İran'ın ABD'yi hedef alması durumunda askeri karşılık vereceklerini bildirdi.
İran'a çatışmaları sonlandırmak için nükleer anlaşmayı kabul etme çağrısı yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin bu gece İran'a yapılan saldırıyla hiçbir ilgisi yok. İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin tüm gücü ve kudreti daha önce hiç görülmemiş seviyelerde 'üzerinize çökecektir'. Ancak, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma sağlayabilir ve bu kanlı çatışmayı sonlandırabiliriz!"
İSRAİL'İN BİLİM ENSTİTÜSÜ BÜYÜK HASAR GÖRDÜ
İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in orta kesimlerindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsünün büyük hasar gördüğü bildirildi.
İSRAİL'İN BAT YAM ŞEHRİNDE BİNALAR VURULDU
İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in Tel Aviv’in güneyindeki Bat Yam kentinde, bazı binalarda ağır hasara yol açtı.
İSRAL'İN MERKEZİNE SALDIRI
İran'ın fırlattığı füzelerden dördü İsrail'in merkez bölgesindeki binaları hedef aldı. İsrail basını, sağlık ekiplerinin ilk belirlemelere göre saldırılarda 12 kişinin yaralandığını aktardı.
TAHRAN'DA SİVİL YERLEŞİM YERLERİ VURULDU
Tahran'ın Narmek semtinde saldırıya uğrayan binanın büyük oranda tahrip olduğu görüldü. Saldırı sonucu can kaybı ve yaralı bilgisi henüz verilmedi.
İSRAİL'İN ENERJİ VE ASKERİ ALTYAPILARI HEDEFTE
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail’in saldırılarına karşılık olarak başlatılan "Gerçek Vaad 3" operasyonunun yeni dalgasına ilişkin bir bildiri yayınladı. Bildiride, Tel Aviv yönetimine ait askeri ve enerji altyapılarının çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze ile hedef alındığı belirtildi.
İRAN İSRAİL'E BALİSTİK FÜZELERLE SALDIRIYOR
İsrail ordusu ve İran basını, İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu. İran'ın İsrail'e misilleme olarak başlattığı saldırıda ateşlenen füzelerin bir kısmı Hayfa kentine isabet etti. Füzelerin düştüğü noktalarda yangın çıktığı görüntülendi.
İSRAİL, İRAN'DA PETROL DEPOSUNU VURDU
İsrail’in Tahran’ın Şehran bölgesinde bulunan bir petrol deposuna düzenlediği saldırı sonucu bölgede büyük bir patlama meydana geldi.
İRAN VURDU İSRAİL'DE BİNALAR YIKILDI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İran'ın füze saldırısında, İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun yoğun olduğu Hayfa'nın doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı bir bina yıkıldı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Füzelerin isabet ettiği bina ve çevresindeki araçlar kullanılamaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen İsrail sivil savunma ve itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı.
NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLADI
İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı başlatmasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu güvenlik kabinesi üyeleriyle toplantı düzenledi.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRILARI
İsrail ordusu ve İran basını, İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu.