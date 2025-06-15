Beşiktaş Liverpoollu kanatla ilgileniyor: Transferi duyurdular!

Beşiktaş'ta Federico Chiesa transferi için nabız yoklanıyor. İtalya basını, Beşiktaş'ın Liverpool'da yeterince forma şansı bulamayan Federico Chiesa ile ilgilendiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Liverpool'da yeterince şans bulamayan Federico Chiesa, an itibarıyla Beşiktaş'ın gelecek sezon planlarında yer almaya başladı.

BEŞİKTAŞ'TA FEDERICO CHIESA TRANSFERİ

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Federico Chiesa ismi ayrıca ön plana çıktı. Beşiktaş'ın gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmak istediği süreçte, Federico Chiesa için araştırmalara başlandı.

FEDERICO CHIESA'NIN SAKATLIK KONUSU

Sakatlıkları sebebiyle kariyeri beklendiği gibi gitmeyen Federico Chiesa, bu sezon Liverpool ile sadece 466 dakika sahada oldu ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.