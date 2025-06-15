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Editor
 | Burak Ayaydın

Joshua Kimmich'ten Leroy Sane 'ye Galatasaray yorumu: "Transferi şaşırttı"

Bayern Münih'in yıldızlarından Joshua Kimmich, Leroy Sane'nin Galatasaray'a gidişini yorumladı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland ile oynanacak maç öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kimmich, Sane'nin transferiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

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Joshua Kimmich'ten Leroy Sane 'ye Galatasaray yorumu:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 21:00

Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferi konuşulmaya devam ediyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda süreci değerlendiren Joshua Kimmich, Leroy Sane'nin kararını şaşırtıcı buldu.

JOSHUA KIMMICH'TEN LEROY SANE TRANSFERİ İÇİN DEĞERLENDİRMELER

"Leroy Sane'nin Türkiye'ye gideceğini duyunca şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum. Ama her şeye rağmen ona saygı duyuyorum. Onun kararına saygı duyuyorum. Mutlaka kendince haklı nedenleri vardır."

Joshua Kimmich'ten Leroy Sane 'ye Galatasaray yorumu: "Transferi şaşırttı"

LEROY SANE HAZİRAN SONUNA KADAR BAYERN MUNIH'TE OLACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sözleşmesi gereği bu ay sonuna kadar Alman deviyle çalışmalara devam edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

LEROY SANE GALATSARAY'DA NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Yıldız hücumcu, yıllık 9 milyon Euro kazanacak.
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ETİKETLER
#Joshua Kimmich
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#Leroy Sane
#Spor
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