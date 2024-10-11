Dünya Erkek Çocuk Günü'nün tarihi çok duyulmasa da kutlanıyor

11 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:15

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlanmaya devam ederken erkek çocuklarının gündeminde Dünya Erkek Çocuk Günü var mı, ne zaman soruları yer aldı. Resmi olarak bir tarih belirlenmese de kutlanıyor.

Dünya Kız Çocukları Günü olmasından dolayı bugün birçok anne ve baba kız çocuklarına sevgi dolu mesajlar iletti. Sosyal medyada da paylaşılan fotoğrafların ardından erkek çocukları günü var mı, yok mu araştırıldı.

Erkek çocukları günü resmi olarak kutlanmasa da dünya çapında 16 Mayıs'ta kutlanıyor.

DÜNYA ERKEK ÇOCUKLARI GÜNÜ VAR MI?

Resmi olarak bir tarihte kutlanmayan Dünya Erkek Çocukları Günü 16 Mayıs'ta birçok yerde kutlanıyor. 2018 yılından itibaren kutlanan bu gün, West Indies Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Uluslararası Erkekler Günü Kurucusu Jerome Teelucksingh ortaya atılmıştı.

Kuzey Amerika, Hindistan, Karayipler ve Afrika'da bazı bölgelerde tarih tanınmaya başladı.

Erkek çocuklarının refah içerisinde yaşamasına dikkat çekmek amacıyla kutlanan bu günde erkek çocuklarımıza sevgi dolu mesajlar ve sözler iletebiliriz.

Mutlu olacakları hediyeler alabilir, sevgimizi gösterebiliriz. Bu özel günün kutlanma amacı ise erkek çocuklarının da rahatlık içerisinde güvende ve sağlıklı şekilde yaşamasına farkındalık uyandırmaktır.