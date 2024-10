Dünya Kız Çocukları Günü önemi ve tarihi

11 Ekim 2024 08:53 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:04

Dünyanın her yerinde kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman kutlanıyor merak edilmişti. Kız çocuklarımıza özel olan bu gün sevgimizi ve ilgimizi sunmamıza öncü oluyor. Dünya Kız Çocukları Gününe özel sözler ve mesajlar ile kız çocuklarımıza sevgimizi hatırlatabiliriz.

2012 yılında Birleşmiş Milletler​ tarafından alınan bir karar sonucunda dünyanın her yerinde kız çocukları​ günü kutlanıyor.

Neden kutlandığı ve önemi her sene araştırılırken kız çocuklarına özel olan bu günde güzel mesajlar atabilir, sosyal medya hesaplarımızda sözler paylaşabiliriz. Günün önemi ve tarihi de gündemde.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Her sene dünyanın her yerinde kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, 11 Ekim'de kutlanıyor. Dünyada her yıl 11 Ekim günü kutlanan bu özel günde kız çocuklarının hayatlarında yaşadıkları eşitsizlik ve zorluklar için farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Ülkemizde bu özel günde birçok etkinlik olurken kız çocuklarını mutlu etmek adına aktiviteler gerçekleşiyor.

Anneler ve babalar ise kız çocuklarına en güzel mesajları ve sözleri gönderebilir.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR, ÖNEMİ NEDİR?

2012 senesinde Birleşmiş Milletler tarafından alınan karar sonrasında kız çocuklarının maruz kaldıkları eşitsizliğe dikkat çekmek istendi.

Eşitsizliği önlemek amacıyla kutlanan bu günde yasal haklar, zorunlu evlilik gibi konuların da altı çizildi.