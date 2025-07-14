Lamine Yamal, 'cüce' krizi nedeniyle ağır eleştiriler altında! Yasal işlem başlatılacak

18 yaşına giren Yamal, hafta sonu İspanya’da ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yaş gününü kutladı. Fakat partiye ‘cüce’ bireyleri çağırdığı için topa tutuldu.

İspanya Engelliler Konfederasyonu’na (COCEMFE) bağlı üye kuruluş Akondroplazi ve İskelet Displazileri ve Cücelik Derneği (ADEE) yaptığı açıklamayla Barcelona’nın genç yıldızını kınadı.

DAVA AÇILACAK

ADEE, Yamal’ın davranışını ‘kabul edilemez’ diye niteledi ve hem hukuki hem de toplumsal düzeyde harekete geçeceğini açıkladı. Ayrıca dernek bu tür davranışların ‘stereotipleri pekiştirdiğini, ayrımcılığı körüklediğini ve bütün engelli bireylerin imajını ve hakkını zedelediğini’ belirtti.

ADEE, resmi internet sitesindeki açıklamasında Yamal’a tepki gösterdi.

Dernek başkanı Carolina Puente:

”21’inci yüzyılda cüceliğe sahip bireylerin hala özel partilerde eğlence unsuru diye kullanılması kabul edilemez. Bu tür olaylara Lamine Yamal gibi kamuoyunun tanıdığı kişilerin dahil olması durumu daha da vahim hale getiriyor. Topluluğumuzun onuru ve hakları, hiçbir koşulda kimse için bir eğlence aracı olamaz.

Toplumsal etkisi yüksek kişiler bu tür olaylara katıldığında zarar iyice büyür, çünkü özellikle gençlere, ayrımcılığın kabul edilebilir olduğu mesajını verir. Farklılığın nesneleştirilmesini ortadan kaldırmalı ve insanları saygı ve eşitlik temelinde eğitmeliyiz.” şeklinde açıklama yaptı.

Yamal derneğin bu açıklamasına henüz bir yanıt vermedi.

18 yaşına giren İspanya milli oyuncusu, geçen sezon Barcelona’yla LaLiga ve Kral Kupası’nı kazandı. Gelecek sezon kulübün on numaralı formasını giymesi bekleniyor.