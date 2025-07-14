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 | Efe Demir

Lamine Yamal, 'cüce' krizi nedeniyle ağır eleştiriler altında! Yasal işlem başlatılacak

Futbol tarihine şimdiden adını yazdırmayı başaran Barcelona'nın 17 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal, 18’inci yaş günü partisinde profesyonel ‘cüce’ bireyleri sahneye çıkardığı gerekçesiyle topa tutuldu. İşte detaylar...

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Lamine Yamal, 'cüce' krizi nedeniyle ağır eleştiriler altında! Yasal işlem başlatılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 14:38

18 yaşına giren Yamal, hafta sonu İspanya’da ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yaş gününü kutladı. Fakat partiye cüce bireyleri çağırdığı için topa tutuldu.

Lamine Yamal, 'cüce' krizi nedeniyle ağır eleştiriler altında! Yasal işlem başlatılacak

İspanya Engelliler Konfederasyonu’na (COCEMFE) bağlı üye kuruluş Akondroplazi ve İskelet Displazileri ve Cücelik Derneği (ADEE) yaptığı açıklamayla ’nın genç yıldızını kınadı.

Lamine Yamal, 'cüce' krizi nedeniyle ağır eleştiriler altında! Yasal işlem başlatılacak

DAVA AÇILACAK

ADEE, Yamal’ın davranışını ‘kabul edilemez’ diye niteledi ve hem hukuki hem de toplumsal düzeyde harekete geçeceğini açıkladı. Ayrıca dernek bu tür davranışların stereotipleri pekiştirdiğini, ayrımcılığı körüklediğini ve bütün engelli bireylerin imajını ve hakkını zedelediğini belirtti.

Lamine Yamal, 'cüce' krizi nedeniyle ağır eleştiriler altında! Yasal işlem başlatılacak

ADEE, resmi internet sitesindeki açıklamasında Yamal’a tepki gösterdi.

Lamine Yamal, 'cüce' krizi nedeniyle ağır eleştiriler altında! Yasal işlem başlatılacak

Dernek başkanı Carolina Puente:

”21’inci yüzyılda cüceliğe sahip bireylerin hala özel partilerde eğlence unsuru diye kullanılması kabul edilemez. Bu tür olaylara gibi kamuoyunun tanıdığı kişilerin dahil olması durumu daha da vahim hale getiriyor. Topluluğumuzun onuru ve hakları, hiçbir koşulda kimse için bir eğlence aracı olamaz.

Toplumsal etkisi yüksek kişiler bu tür olaylara katıldığında zarar iyice büyür, çünkü özellikle gençlere, ayrımcılığın kabul edilebilir olduğu mesajını verir. Farklılığın nesneleştirilmesini ortadan kaldırmalı ve insanları saygı ve eşitlik temelinde eğitmeliyiz.” şeklinde açıklama yaptı.

Yamal derneğin bu açıklamasına henüz bir yanıt vermedi.

Lamine Yamal, 'cüce' krizi nedeniyle ağır eleştiriler altında! Yasal işlem başlatılacak

18 yaşına giren İspanya milli oyuncusu, geçen sezon Barcelona’yla LaLiga ve Kral Kupası’nı kazandı. Gelecek sezon kulübün on numaralı formasını giymesi bekleniyor.

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ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#lamine yamal
#ayrımcılık
#Cücelik
#Engelliler Hakları
#Spor
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