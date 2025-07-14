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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Android ve ChromeOS birleşiyor: Yeni platformdan ilk bilgiler geldi

Google'ın Android Ekosisteminden Sorumlu Başkan Sameer Samat, ChromeOS ve Android işletim işletim sistemlerinin tek bir platformda birleşeceğini duyurdu.

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Android ve ChromeOS birleşiyor: Yeni platformdan ilk bilgiler geldi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 14:31

Google uzun süredir konuşulan Android ve ChromeOS'un birleşmesiyle ilgili resmi açıklamayı yaptı. Şirketin Android Ekosisteminden Sorumlu Başkanı Sameer Samat, Android ve ChromeOS'un tek bir işletim sistemi olarak birleşeceğini duyurdu.

TechRadar'ın haberine göre, Sameer Samat'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "ChromeOS ve 'i tek bir platformda birleştireceğiz ve insanların bugünlerde dizüstü bilgisayarlarını nasıl kullandıkları ve neler yaptıklarıyla çok ilgileniyorum."

CHROMEOS VE ANDROID BİRLEŞİMİ NELER DOĞURACAK?

'ın Chrome OS işletim sistemini Android ile birleştirme planını ilk kez duymuyoruz. Ancak daha önce Google'dan resmi bir onay gelmemişti.

Android, son yıllarda büyük ekranlar için çeşitli yenilikler eklemeye başladı. Özellikle masaüstü modunun eklenmesi, pencereleme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve farklı ekran boyutlarına yönelik iyileştirmeler, Android'i dizüstü bilgisayarlar ve tabletler için daha uygun hale getirdi.

ChromeOS ve Android'in birleşimiyle kurulacak yeni platform da masaüstü özelliklerine sahip olacak.

Önceki bir rapor, Google'ın bu adımla amacının Apple'ın iPad'i ile daha rekabetçi hale gelmek olduğunu öne sürmüştü. Ayrıca Google'ın bir Pixel dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı söylentiler arasında ve bu da ürün ekosistemini daha da genişletmeye yardımcı olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Android ve ChromeOS'un birleşmesi ne anlama geliyor?
Bu birleşme, Android ve ChromeOS işletim sistemlerinin tek bir platformda birleşmesini ve cihazlar arasında daha entegre bir deneyim sunulmasını sağlayacak.
ETİKETLER
#google
#android
#yazılım
#Chromeos
#Birleşme
#Dizüstü Bilgisayar
#Teknoloji
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