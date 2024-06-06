Dünya Güzellerim Tatilde yeniden başlıyor, bu kez sunucu Dadı dizisinden Seray Sever olacak

06 Haziran 2024 19:50 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 19:56

Bir zamanların sevilen programı "Dünya Güzellerim" ekranlara geri dönüyor.

"Dünya Güzellerim Tatilde" olarak yeni ismiyle yayınlanacak program, daha önce yaşanan kavgalar nedeniyle sona erdiği söyleniyordu.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı programın yeni sunucusu, Dadı dizisiyle tanıdığımız Seray Sever olacak.

Önceki sezonda sunuculuk yapan Burcu Esmersoy ise yeni sezonda yer almayacak.

Yeni sezonda çekimleri Çeşme'de yapılacak olan program için hazırlıklar başladı.

Show TV'de yayınlanacak olan "Dünya Güzellerim Tatilde"nin yayın tarihi henüz duyurulmadı ancak izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Program, renkli kişilikleri ve eğlenceli formatıyla dünya güzellerinin tatil anlarını izleyicilere sunmaya hazırlanıyor.