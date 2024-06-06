Dünya Güzellerim Tatilde yeniden başlıyor, bu kez sunucu Dadı dizisinden Seray Sever olacak
"Dünya Güzellerim Tatilde" uzun bir aradan sonra tekrar dönüyor! Çeşme'de çekilecek yeni sezonda, Dadı dizisinden tanıdığımız Seray Sever sunuculuk görevini üstlenecek. Eski sunucu Burcu Esmersoy bu sezon yer almazken, programın yayın tarihi ise merakla bekleniyor. İşte detaylar...
Bir zamanların sevilen programı "Dünya Güzellerim" ekranlara geri dönüyor.
"Dünya Güzellerim Tatilde" olarak yeni ismiyle yayınlanacak program, daha önce yaşanan kavgalar nedeniyle sona erdiği söyleniyordu.
Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın yer aldığı programın yeni sunucusu, Dadı dizisiyle tanıdığımız Seray Sever olacak.
Önceki sezonda sunuculuk yapan Burcu Esmersoy ise yeni sezonda yer almayacak.
Yeni sezonda çekimleri Çeşme'de yapılacak olan program için hazırlıklar başladı.
Show TV'de yayınlanacak olan "Dünya Güzellerim Tatilde"nin yayın tarihi henüz duyurulmadı ancak izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Program, renkli kişilikleri ve eğlenceli formatıyla dünya güzellerinin tatil anlarını izleyicilere sunmaya hazırlanıyor.