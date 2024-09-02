Dünya şampiyonu Uğurcan Özer, Para Triatlon Erkekler PTS5'de bugün madalya maçına çıkıyor

02 Eylül 2024 10:19 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:40

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos tarihinde düzenlenen açılış etkinliği ile başlayan Paralimpik Oyunları'nın 2 Eylül maç takvimi açıklandı.

Takvime göre bugün Para Triatlon branşında ülkemizi temsil edecek olan Uğurcan Özer, Erkekler PTS5 karşılaşmasında madalya yarışına çıkacak.

Vatandaşlar tarafından Uğurcan Özer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve aldığı madalyalar merak edildi.

UĞURCAN ÖZER KİMDİR?

Uğurcan Özer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Çocukluğunda yapılan yanlış iğne sonucunda kolunda 23 santimetrelik bir kısalık meydana geldi.

Yüzme sporu ile ilgilenmeye başlayan milli sporcu ilk kez 12 yaşında lisanslı olarak katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

2019 yılında Yüzme Milli Takımı'nda sakatlık yaşadığı için fizyoterapi tedavisi almaya başladı.

Yüzme branşında 32 kez Türkiye şampiyonluğu unvanı bulunan Uğurcan Özer yaşadığı sakatlığın ardından bacaklarını güçlendirmek için bisiklet sürmeye ve koşmaya başladı.

Ödünç aldığı bir bisiklet ile ilk triatlon yarışmasına katıldı.

2016 yılında ise ilk defa Almanya Dünya Serisi yarışında milli takımın formasını giydi.

2018'de İrlanda, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Brezilya'da ülkemizi temsil eden milli sporcu triatlon sporunda ilk girdiği yarışa birinci oldu.

2024 yılında Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Dünya Paratrialon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nda milli sporcumuz PTS 5 kategorisinde birinci olarak dünya şampiyonu oldu.

UĞURCAN ÖZER KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında doğan Uğurcan Özer 2024 yılı itibariyle 26 yaşındadır.