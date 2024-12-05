Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Firmalar ücretsiz Türk kahvesi kampanyası başlattı

05 Aralık 2024 08:43 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:21

Her yıl 5 Aralık tarihinde kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü, kahve severleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu özel günde, çeşitli firma ve kafeler ziyaretçilerine ücretsiz Türk kahvesi ikramı sunacak.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu

Türk Kahvesi​, Türkiye’ye özgü eşsiz lezzetiyle dünya çapında ün kazanırken, kahveseverlerin de favori içeceği haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Aralık Perşembe günü kutlanacak olan Dünya Türk Kahvesi Günü’nde, çeşitli işletmeler ücretsiz kahve ikramı yapacaklarını açıkladı.

5 ARALIK NE GÜNÜ, DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl 5 Aralık’ta kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü, geleneksel Türk kahvesinin dünyadaki önemini ve lezzetini kutlamak amacıyla düzenleniyor. Çeşitli kafe ve firmalar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyurularla Türk kahvesini ücretsiz olarak ikram edeceklerini açıkladı. Etkinlikler, 5 Aralık günü boyunca devam edecek.

5 ARALIK’TA KAHVE DÜNYASI’NDA KAHVE ÜCRETSİZ Mİ?

Dünya Türk Kahvesi Günü’nde Kahve Dünyası, ziyaretçilerine ücretsiz Türk kahvesi ikram edecek. Türk kahvesinin eşsiz tadını denemek isteyenler, bu fırsattan yararlanabilecek.