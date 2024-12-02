Menengiç kahvesi tescili aldı! Şifa kaynağını AB onayladı

02 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 09:51

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığa iyi gelen menengiç kahvesi tescili aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, menengiç kahvesinin AB'den coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Şifa kaynağı menengiç kahvesi Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gaziantep​ menengiç (melengiç) kahvesinin AB'den coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Gaziantep menengiç-melengiç kahvesinin AB'den coğrafi işaret tescili alan 29. ürün olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye​'nin dünyada az sayıda coğrafyada bulunan bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu aktardı.

66 COĞRAFİ İŞARET VE 6 GELENEKSEL ÜRÜN İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Hisarcıklıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Dünyada az sayıda coğrafyada bulunan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak, yerel ve coğrafi işaretli ürünler konusunda büyük gayret gösteriyoruz. AB süreci devam eden 66 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor"