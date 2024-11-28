Kahve fiyatları 47 yılın zirvesine çıktı

28 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:59

Kahve tutkunlarını üzecek haber: Kahve fiyatları 47 yılın zirvesine yükseldi. Küresel arz sıkıntısı ve yeni AB yasalarının etkisiyle piyasalarda panik havası esiyor.

Kahve fiyatları, küresel arz sıkıntısı ve yeni Avrupa Birliği​ (AB) düzenlemelerinin yol açtığı belirsizlik nedeniyle 47 yılın zirvesine çıktı. Kahve severler arasında endişe uyandıran bu gelişme, piyasada büyük dalgalanmalara yol açtı.

Dünyanın en çok tüketilen kahve çekirdeklerinden olan Arabica'nın New York borsasındaki fiyatı dün yüzde 4,7 artışla pound başına 3,23 dolara yükseldi. Bu rakam, 1977'den bu yana görülen en yüksek seviye. Arabica çekirdekleri, yılın başından bu yana yüzde 70'ten fazla değer kazandı. Daha ekonomik bir seçenek olan Robusta çekirdeklerinin fiyatı ise Londra borsasında ton başına 5.507 dolara ulaştı. Bu, yıl başındaki fiyatının neredeyse iki katı.

YENİ AB YASALARI BELİRSİZLİĞE YOL AÇTI

AB'nin, ormansızlaşmaya karşı alınan önlemler kapsamında, ormansız alanlarda yetiştirilen kahve çekirdeklerinin ticaretine kısıtlamalar getirmesi bekleniyor. Bu durum, piyasalarda panik havası oluştururken, özellikle kahve kavurucuları ve ticari alıcılar tedariklerini güvence altına almak için harekete geçti.

StoneX ticaret şirketinin ortağı Tomas Araujo, "Bu seviyede bir panik görmemiştim. AB'nin yeni düzenlemeleri, arz sorunlarını daha da büyütecek gibi görünüyor. Bu yıl çözüm beklemiyoruz ve bu da kahve sektörü için ciddi bir kriz anlamına geliyor." dedi.

TÜKETİCİ FİYATLARI ARTABİLİR

Uzmanlar, kahve fiyatlarındaki bu hızlı artışın, kısa vadede tüketiciye yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Küçük işletmelerden büyük zincirlere kadar birçok kahve tedarikçisi, yükselen maliyetler karşısında fiyatlarını artırmak zorunda kalabilir.