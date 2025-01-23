Dünya Varlık ne zaman işlem görecek bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Ocak 2025 10:51 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:54

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Dünya Varlık yer aldı. DNYVA kodu ile 38,44 TL'den satışa çıkacak. Talep toplama tarihi 22-23-24 Ocak olarak belirlendi.

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Sermaye Piyasa Kurulu, Dünya Varlık hissesinin başvurusunu onayladı. 38,44 TL'den satışa çıkan hisse DNYVA kodunu kullanacak. Yatırımcılar işlem görme tarihini bekliyor. DÜNYA VARLIK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? Hissenin talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından borsada işlem görecek. Talep tarihi 24 Ocak'ta sona erecek. Süreç sonrasında borsada işlem tarihi netleşecek. DNYVA KAÇ LOT DAĞITIR? Olası lot miktarı şöyle: 300 Bin katılım - 152 Lot (5842 TL) 700 Bin katılım - 65 Lot (2498 TL) 1.1 Milyon katılım - 41 Lot (1576 TL) 1.5 Milyon katılım - 30 Lot (1153 TL) 1.9 Milyon katılım - 24 Lot (922 TL) 2.3 Milyon katılım - 20 Lot (768 TL) 2.7 Milyon katılım - 17 Lot (653 TL) 3.1 Milyon katılım - 15 Lot (576 TL) İlgili Haberler Akfen İnşaat halka arz işlem göreceği tarih netleşti