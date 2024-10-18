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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ABD'de doğdu

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER
18 Ekim 2024 22:55 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 23:21
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ABD&#039;de doğdu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soruda Taylor Swift'in geçmesiyle birlikte vatandaşlar aramalara başladı. Bununla birlikte Taylor Swift kimdir sorusu gündeme geldi.

Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü bölümünde 'Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir?' sorusu yer aldı. 

Sorunun doğru cevabı ise Taylor Swift​'ti. Bununla birlikte pek çok kişi Taylor Swift kimdir sorusunu sormaya başladı. 

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ABD'de doğdu - 1. Resim

TAYLOR SWİFT KİMDİR?

Taylor Swift, 13 Aralık 1989 yılında ABD​'de doğdu. Pensilvanya'da büyüyen Swift, 14 yaşındayken müzik kariyerine başladı. 

Sony/ATV Music Publishing House ile çalışan en genç söz yazarı oldu. 24 Ekim 2006 tarihinde ise ilk albümü 'Taylor Swift'i çıkardı. Albüm Billboard 200'de beş numaraya kadar çıkmayı başardı.

2008 Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Yeni Sanatçı' kategorisinde aday olarak gösterildi. 2009 yılında çıkardığı Fearless albümü yılın en çok satan albümü oldu. 

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ABD'de doğdu - 2. Resim

'Shake It Of', 'Blank Space' ve 'Bad Blood' çalışmaları ABD, Kanada ve Avustralya'da bir numara oldu. 

Swift, toplamda 50 milyonu geçen bir albüm satışı gerçekleştirdi. Ayrıca 150 milyon single dijital indirmesiyle dünya genelinde en çok satan müzik sanatçılarından biri oldu.

Öte yandan Taylor Swift, Grammy Ödülleri'nde 'Yılın Albümü' ödülünü en çok kazanan (4) sanatçı oldu. Müziğin dışında oyunculuk ve yönetmenlikle de ilgilendi. 

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Kaynak: TGRT HABER
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