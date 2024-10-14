Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ikinci soruda elenen hukuk öğrencisi gündem oldu! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi

14 Ekim 2024 21:53 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 22:02

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan hukuk öğrencisi Serhat Cin baraj olan ikinci soruya düşünmeden cevap verdi. 'Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler anlamına gelen ifade hangisidir?' sorusuna yanlış cevap veren Cin, yarışmadan para almadan ayrıldı. Hukuk öğrencisinin bu anları sosyal medyada gündem oldu.