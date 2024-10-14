Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ikinci soruda elenen hukuk öğrencisi gündem oldu! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan hukuk öğrencisi Serhat Cin baraj olan ikinci soruya düşünmeden cevap verdi. 'Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler anlamına gelen ifade hangisidir?' sorusuna yanlış cevap veren Cin, yarışmadan para almadan ayrıldı. Hukuk öğrencisinin bu anları sosyal medyada gündem oldu.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan hukuk öğrencisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmaya damga vuran Serhat Cin isimli hukuk öğrencisi ilk soruyu bilerek baraj sorusuna geçti. Baraj sorusuna düşünmeden cevap veren öğrencinin bu anları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
KOLAY SORUDA ELENDİ!
Barajda 'Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler anlamına gelen ifade hangisidir?' sorusu ile karşılaşan öğrenciye 'A- İyiiki, B-Güzelüç, C-Hoşbeş, D- Misdört' şıkları açıldı. Öğrenci cevabın A şıkkı 'İyiiki' olduğunu düşünerek hızlıca cevap verdi.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINA 'HEYECAN' DAMGA VURDU!
Baraj sorusunu yanlış cevaplayan hukuk öğrencisi 0 TL ile yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu Oktay Kaynarca, "Heyecandan oldu" dedi.
Soruyu düşünmeden cevaplamamış olmalı ya da hukukta farklı bir bölüm okuyabilirdi belki