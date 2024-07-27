Dünyanın en zengin 5'inci insanı Hintli milyarder Bodrum'a geldi! Lakshmi Mittal'in yatı olay oldu

27 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:59

Her yaz olduğu gibi bu yazda dünya zenginleri Bodrum limanına geldi. Bunlardan biri de dünyanın en zengin 5'inci insanı oldu. Hintli milyarder Lakshmi Mittal, yatıyla Bodrum limanına yanaştı.

DÜNYANIN EN ZENGİN 5'İNCİ İNSANI HİNTLİ MİLYARDER BODRUM'A GELDİ!

300 milyon dolarlık dev yatıyla limana yanaşan Hintli milyarder Lakshmi Mittal, 112 metre uzunluğundaki Alaiya mega yattı olay oldu.

Kapasitesini aşan yat limana yanaşamadı. İçeriğinde 38 mürettebattın yer aldığı yatta aynı zamanda helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA bölümü ve 100 kişilik bir sinema salonu mevcut.

1975 yılında Mittal Steel Company şirketini kuran Mittal, 2005 yılında büyük atılımla 6,2 milyar dolar tutarındaki servetini, 18,8 milyar arttırarak, 25,0 milyara yükseltip dünyanın en zengin 3. insanı oldu.

Usha Mittal ile evli olan iş insanının 2 çocuğu var. Yaz aylarında genellikle Bodrum'a tatil yapmayı seçen Mittal'in yatından kaynaklı çıkan sorundan dolayı Bodrum'dan gitmek yerine farklı liman seçti.