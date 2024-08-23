Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı Türkiye dahil 7 ülkede denenmeye başlandı

23 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:51

Uzmanların çığır açıcı olarak nitelendirdiği mRNA aşısı, kanserin en yaygın türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (KHDAK) tedavi etmek üzere tasarlandı.

DÜNYANIN İLK AKCİĞER KANSERİ AŞISI HANGİ ÜLKELERDE DENENİYOR?

BioNTech tarafından üretilen ve BNT116 olarak bilinen akciğer kanserine karşı ilk mRNA aşısı, Türkiye başta olmak üzere İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya ve İspanya olmak üzere toplamda yedi ülkede ve 34 araştırma merkezinde denenmeye başlandı.

BNT116 AŞISI NEDİR? AKCİĞER KANSERİ AŞISI NASIL UYGULANACAK?

Dünyanın en yaygın kanser ölüm türü olan akciğer kanserine karşı BioNTech firması tarafından üretilen ve BNT116 olarak bilinen ilk mRNA aşısı, kanserin en yaygın türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (KHDAK) tedavi etmek üzere tasarlandı.

Erken evre ve ileri evre kanser vakalarından 130 hastada denenen bu yöntemde sağlıklı hücrelere zarar vermeden bağışıklık sistemi güçlendirme amaçlanıyor.

AKCİĞER KANSERİNDEN KURTULMA ŞANSI VAR MI?

En çok ölüm vakalarının görüldüğü akciğer kanserinde, erken dönemde saptanan ve cerrahi olarak başarı ile tedavi edilen vakalarda hastalıktan kurtulma oranları yüzde 80 civarındadır. Erken evre olmasa da cerrahi tedavi şansı olanlarda da başarı oranları düşük değildir.

AKCİĞER KANSERİNİN İLK BELİRTİLERİ NELER?

Dünya genelinde en çok ölüme sebebiyet veren akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında; yüzün şişmesi, ses kısıklığı, lenf bezlerinin şişmesi, güçsüzlük, yüksek ateş, nedeni anlaşılamayan kilo kaybı, parmaklarda şekil bozukluğu, baş dönmesi ve yutkunma zorluğu yer alıyor.