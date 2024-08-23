İlaç sektörü krizin eşiğinde! Eczacılar grev yapmaya hazırlanıyor

23 Ağustos 2024 10:50 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:50

İlaç sanayisinin temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığı iki toplantıda da zam konusunda anlaşamadı. Üçüncü toplantı için görüşmeler halen yapılıyor. Maliye müfettişlerinin eczanelere kestikleri ağır cezalar da eczanecileri zora soktu. Tgrthaber.com’un araştırıp gündeme getirdiği ilaç krizi konusu, yeni bir boyuta taşınmak üzere.

Eczane sektörünün temsilcileri, 7 ayı aşkın süredir zam alamadıklarını ve üstüne bir de enflasyon vergisi ödediklerini ifade ederek, zorlu bir sürece girdiklerini tgrthaber.com’a anlatmışlardı.

İki kez toplantı gerçekleştiren taraflar, zam konusunda anlaşamayarak masadan ayrıldılar. İlaç sanayicileri, Bakanlığın zam teklifini yetersiz bularak kabul etmedi. Üçüncü toplantı için görüşmeler devam ediyor. Üçüncü toplantıda da bir neticeye varılmadığı takdirde, Kış ayında ilaç krizinin yaşanabileceği iddia edildi.

İlaç sanayicilerinin ardından eczanecilerin yaşadığı zorlu sürecin sonucunda, vatandaşların ilaç bulma noktasında sorunlar yaşayabileceği iddia edildi.

İlaç sanayicileri ve Bakanlığın zam konusunda anlaşamamalarından dolayı kış ayında bir ilaç krizi yaşanabileceği tartışılıyorken, eczanelerin de grev yapma düşüncesi, ilaç ve sağlık sektörünü nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.