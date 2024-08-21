İlaç sanayicileri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı anlaşamadı! İlaç krizi kapıda

21 Ağustos 2024 14:34 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:44

Türkiye'de yaşanan zorlu ekonomik süreç ilaç sektörünü de etkiledi. Eczacılar ve ilaç sanayicileri, ilaç fiyatlarında yapılacak zam oranını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşen ilaç sanayicilerinin temsilcileri, bekledikleri zam oranını yüzde 35 olarak belirtiler. Buna karşılık Bakan Şimşek yüzde 17 oranında zam teklif etti. Bakan Şimşek'in yapmış olduğu teklife sıcak bakmayan ilaç sanayicileri görüşme masasından kalktı.

Alınan kulis bilgilerine göre, ilk toplantıdan netice çıkmayınca ikinci bir toplantı daha gerçekleşti. İlaç sanayicileri ile bir araya gelen Bakan Şimşek ve beraberindeki heyet; Sanayicilere yüzde 17 zam teklifini yeniden sundu.

İlaç sanayicileri temsilcileri bu kez de yapılan teklifi kabul etmeyip en az yüzde 35 zam beklediklerini yineledi.

İlaç sanayicileri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ikinci toplantıda da bir netice alamadı.

İlaç sanayicileri sektör temsilcileri kendi aralarında bir toplantı yapma kararı daha alırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı üçüncü bir görüşme için yeniden teklifte bulundu. Sektör temsilcileri ile Bakan Şimşek, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.

İlaçlara yapılacak zam oranında, üçüncü toplantıda da bir netice çıkmadığı takdirde ise Türkiye'nin kış aylarında ilaç krizi yaşayabileceği konuşuluyor.