Hazine ve Maliye Bakanlığı eczacılara ceza yağdırıyor! Dikkat çeken enflasyon vergisi detayı

22 Ağustos 2024 13:49 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu kararla birlikte, maliye müfettişleri uzun süredir çeşitli meslek gruplarını denetliyor. Çeşitli sektörleri gruplandırıp denetime çıkan müfettişler, eczane sektörüne ağır cezalar verdiği ortaya çıktı. Kesilen cezalarda dikkat çeken durum ise aynı karardan dolayı verilen cezalarda rakamların bölgeden bölgeye değişmesi oldu. Tgrthaber.com'un yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tabloda; Eczanelerin 7 aydır SGK'dan zam almadığı ancak artan enflasyondan dolayı, enflasyon vergisine tabii tutulduğu ve geçmişte aldıkları ilaçlar için ekstra vergi ödedikleri ortaya çıktı.

ECZACILAR KESİLEN CEZALARDAN ŞİKAYETÇİ

Tgrthaber.com'un araştırmaları sonucunda, eczacıların kesilen cezalardan ve enflasyon vergisine maruz kalmaktan oldukça şikayetçi olduğu öğrenildi. Maliye çalışanlarının kestikleri bir ceza örneğine baktığımızda;

3 kişilik bir ailenin eczaneye ilaç almak için gittiklerinde toplamda 200 TL olan ödemelerini tek karttan çektiklerinden dolayı tek fiş çıkartılması ceza sebebi oldu. Maliyecilerin 200 TL olan hesap için 3 kişiye ayrı ayrı (70 TL+70 TL+ 60 TL) fiş kesilmediği için tüm ay ceza verdikleri öğrenildi.

"MALİYE ÇALIŞANLARI DENETİME DEĞİL CEZA YAZMAYA ÇIKMIŞ"

Tgrthaber.com olarak, konuyla ilgili ulaşıp konuştuğumuz eczacılar; 'Maliye çalışanları denetime değil, adeta ceza yazmak için dolaşıyorlar. Yapılan işlemler hatalı ve eczacılık içtihatına uygun değil dediğimiz zaman ise 'yarın vergi müfettişi ile geliriz o zaman' gibi tehditkar bir yanıtla karşılaşıyoruz.'

Maliye çalışanları eczanelere girdikten sonra, bir tarih belirliyor ve o günün fişlerine bakıyor ve bir tane fiş eksik olursa; 'Senin bir fişin eksik, muhtemelen her gün bir eksik vardır. Bir ayda otuz gün var, otuz tane fişin eksiktir, O yüzden aylık ceza kesiyorum' gibi garip cezalandırmalar oluyor.' İfadelerini kullandı.

"EN FAZLA VERGİ VEREN SEKTÖRLERDEN BİRİYİZ"

Tgrthaber.com'a konuşan eczacılar; Biz zaten devlete fatura kesiyoruz, sektörümüz en fazla vergiye tabii tutulan sektörler arasında geliyor. Ancak buna rağmen kesilen cezalar bizi çok fazla zorluyor. Sadece fiş konusundan dolayı bazı eczanelere 30 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye varıncaya kadar cezalar yazıldı. Kesilen cezaların bölgeden bölgeye değişmesi de ayrı bir durum maalesef.

"CEZALARLA BİRLİKTE ENFLASYON VERGİSİNE DE MARUZ KALDIK!"

Maliye tarafından yazılan cezalar karşısında zor durumda olduklarını belirten eczaneciler, bir de enflasyon vergisi ödediklerini ifade etti.

"Yılbaşındaki enflasyonla şu anda yaşanan enflasyonun aynı olmadığını belirtip, ekstradan vergi çıkartılıyor bize. Sene başında aldığımız ürünlerin bugünkü enflasyona denkleştirmek için ekstradan vergi ödüyoruz. Üstelik 7 ayı aşkın süredir de ilaç zammı yapılmadı. Yani zam yapılmayan ürünlere enflasyon farkından dolayı ekstradan ücret ödemek zorunda kalıyoruz."