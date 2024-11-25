Düzce'de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım hava durumu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Kasım 2024 17:12 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:18

Düzce'de dün akşamdan itibaren geçerli olan kar yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düzce Valiliği tarafından 25 Kasım Pazartesi günü okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı için uyarıda bulunmuştu. Yoğun kar yağışı sonrasında yollar kapanırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öğrencilerin okula giderken zorluk yaşamaması adına valilik okulların tatil edildiğini duyurmuştu. DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM? 26 Kasım Salı günü için Düzce'de okullar tatil duyurusu henüz gelmedi. Tatil duyuruları valilikler tarafından yapılırken açıklama gelmesi halinde gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz. Düzce Valisi Selçuk Aslan, dün akşam etkili olan kar yağışı sonrasında okullarda 1 gün eğitime ara verildiğini açıklamıştı. X platformu üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Sevgili öğrenciler, devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 25 Kasım 2024 tarihinde okullarımız 1 gün süreyle ilimiz genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini bol bol kitap okuyarak geçirmelerini rica ediyorum." 26 KASIM DÜZCE'DE KAR YAĞACAK MI? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il günlük hava durumu tahminini paylaşıyor. Düzce'de 26 Kasım günü havanın nasıl olacağına MGM verileri ile bakabiliyoruz. Resmi internet sitesinde yer alan hava durumu tahmini şöyle: İlgili Haberler Yarın Kayseri'de okullar tatil mi 26 Kasım? Öğrencilerin gözü Valilik açıklamasında Nevşehir'de yarın okullar tatil mi 26 Kasım? Bugün eğitime 1 gün ara verilmişti Samsun'da yarın okullar tatil mi 26 Kasım? Kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor