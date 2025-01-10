e-Okul ne zaman kapanıyor 2025? 15 tatile sayılı günler kaldı

10 Ocak 2025 08:56 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:20

15 tatil için geri sayım başladı. Birinci dönemin sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci e-Okul'un ne zaman kapanacağını merak etmeye başladı. e-Okul karne gününe kadar açık kalıyor. Ancak not ve devamsızlık girişleri karnelerin dağıtılmasından birkaç gün önce sona eriyor.

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İlkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesine sayılı günler kaldı.

17 Ocak 2025 tarihinde öğrenciler karnelerini alacak ve yarıyıl tatiline girecekler.

Birinci dönem sınavlarının sona ermesinin ardından öğretmenler öğrencilerin notlarını e-Okul sistemine girmeye başladı.

Karne heyecanı sanan milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından e-Okul'un ne zaman kapandığı araştırılmaya başlandı.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2025?

E-Okul'a karne gününe kadar açık kalmaya devam edecek. Öğrenciler istedikleri zaman sisteme bilgilerini girerek dijital karnelerini görebilecek.

Not girişlerinin yapılması için öğretmenler tarafından kullanılan e-Okul ekranının ise karne gününden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

Karnelerin basılması için öğretmenlerin devamsızlık ve not girişlerini daha önceden tamamlaması gerekiyor.

15 TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili 17 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak.

3 Şubat tarihine kadar sürecek olan yarıyıl tatilinde hafta sonları ile birlikte öğrenciler toplamda 16 gün tatil yapacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB takviminde belirtilen tarihlere göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde bir hafta ara tatil yapacaklar.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.