e-Okul'da sorun mu var? Öğrenciler ve velileri sisteme girmekte zorluk yaşıyor

09 Ocak 2025 15:53 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:06

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. Notlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler e-Okul sistemine bakıyor. Ancak 9 Ocak 2025 Perşembe günü sisteme girmeye çalışan öğrenciler bazı sorunlar yaşıyor. Sistemde yoğunluktan kaynaklı bir yavaşlık bulunuyor.

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2024-2025 eğitim​ öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025​ Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler bir dönem boyunca gördükleri derslerden aldıkları notların neticesinde karnelerini alacak ve 15 gün boyunca tatil yapacak.

Sistemden notlarının son haline bakmak isteyen öğrenciler e-Okul​'a girerken sorun ile karşılaştı.

E-OKUL'DA SORUN MU VAR, ÇÖKTÜ MÜ?

Okulların tatil olmasına kısa bir süre kala not e-Okul sistemine not girişleri gerçekleştiriliyor.

Bu sebepten dolayı da sistemde yaşanan yoğunluk kaynaklı bir yavaşlama yaşanıyor. Ancak herhangi bir çökme problemi ise bulunmuyor.

Kısa sürede yavaşlık sorununun yetkililer tarafından giderilmesi bekleniyor.

E-OKUL NEDİR, NE ZAMAN AÇILDI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri" projesi kapsamında 2007 yılında kullanıma açılan e-Okul sistemi sayesinde öğrenciler notlarını anlık olarak öğrenebiliyor.

Ayrıca nakil işlemleri, devamsızlık, sınav bilgileri, sınav başvuru işlemleri, haftalık ders programı, e-karne ve duyurular da öğrencilere e-Okul sistemi sayesinde anlık olarak aktarılıyor.