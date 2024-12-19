e-YDS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? 21 Aralık'ta uygulanacak

19 Aralık 2024 15:04 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:10

2024 yılında 21 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan e-YDS sınavına kısa süre kaldı. Bu yıl da binlerce kişinin katılması beklenen sınavın giriş yerleri belli oldu.

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Bu yıl 21 Aralık​ günü uygulanacak olan e- YDS sınavına az bir süre kaldı. Bugün ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Cumartesi günü uygulanacak olan sınava girecek olanlar ise e-YDS​ sınav giriş belgelerine ulaşmak için ÖSYM sitesini kullanıyor.

E-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumartesi günü sınava girecek olan adaylar, 19 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibarıyla sınav giriş belgelerine erişebilecek. Sınava girecek olan adaylar yerlerine https://ais.osym.gov.tr aracılığıyla ulaşabilecek.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN BAKILIR?

21 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan sınavda giriş yerleri belli oldu. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM sitesine giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle oldu: