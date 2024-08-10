Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş Türkiye - Brezilya voleybol maçında sahada yer almadı

10 Ağustos 2024 19:26 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 19:32

10 Ağustos günü Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları, bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt neden oynamıyor merak edilirken bu maç için bir açıklama gelmedi.

EBRAR KARAKURT TÜRKİYE BREZİLYA MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Olimpiyatlarda heyecan devam ederken bugün Türkiye - Brezilya karşılaşması oynanıyor. Ebrar Karakurt'un formda olmaması sebebiyle sahada yer almadığı tahmin edilirken bu maçta yer almaması hakkında açıklama yapılmadı.

BREZİLYA MAÇINDA ZEHRA GÜNEŞ NEDEN YOK, SAKATLIK DURUMU NEDİR?

Fransa'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda Brezilya ile mücadele eden takımımızda Zehra Güneş'in sakatlığı nedeniyle sahada yer almadığı tahmin edilirken teknik ekipten neden oynamadığına dair bir açıklama gelmedi.