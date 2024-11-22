Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı? Sosyal medya hesabından duyurdu

22 Kasım 2024 09:55 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:00

Sözcü TV ekranlarında yayınlanan Para Politika programının sunucusu olan Ebru Baki'nin bugün ekranlarda yer almaması üzerine programdan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Baki, Instagram hesabından duyuru yaptı.

Hafta içi her sabah ekranlara gelen Para Politika programını sunan Ebru Baki'nin 22 Kasım Cuma günü ekranlara gelmemesi üzerine neden programda olmadığı izleyicilerin gündeminde yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde de Baki'nin yerine Damla Doğan Tuncel ekrana çıkmıştı.

EBRU BAKİ SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Para Politika programının sunucusu olan Baki, bugün ekranlarda yer almadı. Instagram​ hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir süre ekranlarda olmayacağını duyurdu.

Sunucu, neden programda olmayacağına dair açıklamayı henüz yapmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu: