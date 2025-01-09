Edip Akbayram sağlık durumu açıklandı! Ünlü sanatçının neden yoğun bakıma alındığı merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

09 Ocak 2025 13:45 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:11

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yoğun bakıma alınan sanatçının sağlık durumu ve neden hastaneye kaldırıldığı hayranları tarafından merak edildi. Edip Akbayram'ın düşme sonucu hastaneye kaldırıldığı ve iç kanaması olduğu belirtildi.

İlgili Haberler Son dakika I Edip Akbayram entübe edildi

Hasretinle Yandı Gönlüm, Aldırma Gönül, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın bugün hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından sanatçının hayranları Edip Akbayram'ın sağlık durumunu ve neden hastaneye kaldırıldığını merak ediyor. EDİP AKBAYRAM NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI? Edip Akbayram açıklanan bilgilere göre düşme​ sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü sanatçının hastanede yapılan kontrollerin ardından yoğun bakıma alındığı ve tedavisine başlandığı öğrenildi. EDİP AKBAYRAM SAĞLIK DURUMU Edip Akbayram'ın yaşadığı kaza sonrasında iç kanama geçirdiği belirtildi. 74 yaşındaki ünlü sanatçının yoğun bakıma alınmasının ardından entübe edildiği açıklandı. Doktorlar veya ailesi tarafından Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz. İlgili Haberler Son dakika I Edip Akbayram entübe edildi