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Son dakika I Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı! İşte Edip Akbayram'ın sağlık durumu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: Habertürk.com
09 Ocak 2025 13:20 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:45
Son dakika I Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı! İşte Edip Akbayram&#039;ın sağlık durumu

Son dakika I Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, geçirdiği zatürre tedavisi sonrası önce yoğun bakıma kaldırıldı. İç kanama geçiren Edip Akbayram'ın entübe edildiği öğrenildi. İşte Edip Akbayram'ın sağlık durumu ile ilgili tüm gelişmeler...

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasının son sağlık durumunu paylaştı. Zatürre geçirdiği öğrenilen Edip Akbayram, entübe edildi. 

EDİP AKBAYRAM ENTÜBE EDİLDİ 

Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Edip Akbayram, yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşıldı. Edip Akbayram, yoğun bakıma alınırken, Akbayram'ın ailesi ve sevenleri ise hastaneye akın etti. Son dakika gelişmesine göre; Edip Akbayram entübe edildi. 

 Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram: “Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Farklı komplikasyonlar nedeniyle iç kanama geçirdi. Yoğun bakıma alındı, entübe edildi.” dedi. 

Son dakika I Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı - 1. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
29 Aralık 1950 Gaziantep doğumlu Edip Akbayram, İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. "Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttur.

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Kaynak: Habertürk.com
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