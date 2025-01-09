Son dakika I Edip Akbayram hastaneye kaldırıldı! İşte Edip Akbayram'ın sağlık durumu
Son dakika I Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, geçirdiği zatürre tedavisi sonrası önce yoğun bakıma kaldırıldı. İç kanama geçiren Edip Akbayram'ın entübe edildiği öğrenildi. İşte Edip Akbayram'ın sağlık durumu ile ilgili tüm gelişmeler...
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, babasının son sağlık durumunu paylaştı. Zatürre geçirdiği öğrenilen Edip Akbayram, entübe edildi.
EDİP AKBAYRAM ENTÜBE EDİLDİ
Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Edip Akbayram, yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşıldı. Edip Akbayram, yoğun bakıma alınırken, Akbayram'ın ailesi ve sevenleri ise hastaneye akın etti. Son dakika gelişmesine göre; Edip Akbayram entübe edildi.
Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram: “Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Farklı komplikasyonlar nedeniyle iç kanama geçirdi. Yoğun bakıma alındı, entübe edildi.” dedi.