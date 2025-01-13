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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da okullar tatil mi? 13 Ocak yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Ocak 2025 22:57 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 22:58
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da okullar tatil mi? 13 Ocak yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor

Kar yağışının etkili olacağının öğrenilmesinin ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırma konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son verilere göre, Edirne​, Kırklareli​ ve Tekirdağ’da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Öğrenciler ve veliler kar haberinin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya koyuldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da okullar tatil mi? 13 Ocak yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor - 1. Resim

EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ​ illerinde yer yer yoğun kar yağışı görülecek.

Özellikle Keşan​, Uzunköprü ve Meriç gibi ilçelerde kar yağışı etkisini artırabilir.

Ancak okulların tatil edileceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da okullar tatil mi? 13 Ocak yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor - 2. Resim

13 OCAK HAVA DURUMU

Tekirdağ genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize gibi ilçelerde kar yağışının yoğun olacağı öngörülüyor.

Öte yandan Edirne merkezde hava sıcaklıklarının en düşük 1°C, en yüksek 2°C olması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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