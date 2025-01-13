Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da okullar tatil mi? 13 Ocak yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor

13 Ocak 2025 22:57 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 22:58

Kar yağışının etkili olacağının öğrenilmesinin ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırma konusu oldu.

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Edirne ve Tekirdağ beyaza büründü! Kar bulutları İstanbul'a geliyor

Edirne ve Tekirdağ beyaza büründü! Kar bulutları İstanbul'a geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son verilere göre, Edirne​, Kırklareli​ ve Tekirdağ’da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Öğrenciler ve veliler kar haberinin ardından okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya koyuldu.

EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ​ illerinde yer yer yoğun kar yağışı görülecek.

Özellikle Keşan​, Uzunköprü ve Meriç gibi ilçelerde kar yağışı etkisini artırabilir.

Ancak okulların tatil edileceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

13 OCAK HAVA DURUMU

Tekirdağ genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize gibi ilçelerde kar yağışının yoğun olacağı öngörülüyor.

Öte yandan Edirne merkezde hava sıcaklıklarının en düşük 1°C, en yüksek 2°C olması bekleniyor.