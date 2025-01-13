Kayıp bagaj vurgunu! Bu linklere sakın tıklamayın

13 Ocak 2025 18:08 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 18:10

Sosyal medya, bu kez milyonlarca yolcunun güvenini sarsacak bir dolandırıcılık yöntemiyle gündemde... İGA İstanbul Havalimanı adı kullanılarak, kayıp bagajların düşük fiyatlarla satışa sunulduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Ancak İGA’dan gelen resmi açıklama, olayın perde arkasını gözler önüne serdi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA​, sosyal medyada havalimanı adı kullanılarak kayıp bagajların düşük fiyatlarla satışa sunulduğu yönündeki paylaşımların tamamen yanıltıcı ve dolandırıcılık amacı taşıdığını açıkladı.

KAYIP BAGAJ SATIŞI LİNKLERİNE TIKLAMAYIN

İGA tarafından yapılan açıklamada, bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son zamanlarda, çeşitli sosyal medya​ platformlarında İGA İstanbul Havalimanı adı kullanılarak kayıp bagajların cüzi fiyatlarla satışa sunulduğuna dair yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür içerikler, genellikle sahte internet sitelerine yönlendirme yaparak yolcularımızı dolandırmayı hedeflemektedir. Güvenilir olmayan internet sitelerine giriş yapmaktan kaçınmanızı ve bu tür paylaşımlara itibar etmemenizi önemle hatırlatırız.”

Ayrıca, şüpheli reklam ve bağlantıların ist@igairport.aero adresine bildirilmesi gerektiği belirtildi. Yolculara, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi kaynaklara güvenmeleri tavsiye edildi.