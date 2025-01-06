Geciken uçuşa tazminat! Yolcuların rötar durumunda hakları yeniden tanımlandı

06 Ocak 2025 07:22 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 07:32

Havayolu yolculuğunda rötar çilesi artık tazminat hakkıyla son buluyor. Teknik arızalar ve gecikmelerle mağdur olan yolcular, yeni yönetmelikle birlikte ciddi haklar kazandı. Yolcular bu yolla haklarını alabilir. İşte detaylar...

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Havayolu taşımacılığında artan uçuş talepleriyle birlikte sıkça yaşanan rötar sorunlarına karşı yolcuları koruyan yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, teknik ve operasyonel nedenlerle uçuşların ertelenmesi veya yolcuların varış noktasına 3 saatten fazla gecikmeyle ulaşması durumunda tazminat​ ödenecek. İşte detaylar...

TAZMİNAT TUTARLARI NE KADAR?

İç hat uçuşlarında yolculara 100 Euro, yurt dışı uçuşlarında ise mesafeye bağlı olarak 250 ile 600 Euro arasında değişen tazminat hakkı tanındı. Avukat Kevser Yıldırım, gecikme​ süresine bağlı olarak yolcuların çeşitli hizmetlerden yararlanabileceğini vurguladı:

2-3 saat gecikme: Sıcak ve soğuk içecekler.

3-5 saat gecikme: İçeceklerin yanı sıra kahvaltı veya yemek servisi.

5 saat ve üzeri gecikme: Daha kapsamlı yiyecek-içecek hizmetleri ve gerekirse konaklama ile ulaşım hizmetleri.

Ayrıca, 5 saatten fazla gecikme durumunda havayolu firmalarının, kullanılmayan bilet ücretini en geç 7 gün içinde iade etmesi ve yolcunun talebi halinde başlangıç noktasına ücretsiz dönüş uçuşu sağlaması gerekiyor.

HER GECİKMEDE TAZMİNAT ALINABİLİR Mİ?

Avukat Hadi Dündar, her gecikmenin tazminat hakkı doğurmadığını belirtti.

15-30 dakika gecikme: Tazminat hakkı bulunmuyor, ancak bazı havayolu şirketleri özür amacıyla hizmet sunabilir.

3 saat ve üzeri gecikme: Yolcular tazminat alma hakkına sahip oluyor ve konaklama, yiyecek-içecek gibi ek hizmetlerden yararlanabiliyor.

Dündar, uçuşlarda yaşanan temizlik, personel eksikliği, teknik arıza veya kuleyle ilgili sorunların yolculara yansıtılamayacağını, bu durumlarda mağdur olan yolcuların tazminat talep etme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Yolcular, rötar veya iptallerde tazminat taleplerini havayolu firmalarına iletebilir. Yönetmelik, mağduriyetlerin giderilmesi için havayolu şirketlerinin hızlı hareket etmesini zorunlu kılıyor.