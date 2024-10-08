Efe Aydan Türkiye Milli Basketbol Takımı'nda 259 kez forma giydi! En çok kaptanlık yapan oyuncu

08 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:14

Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adayı olan Efe Aydan gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Efe Aydan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı sorularının cevapları araştırılıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu​'nun yeni başkanı bugün (8 Ekim 2024) düzenlenecek Olağan Genel Kurul toplantısının ardından belli olacak.

Ankara Crown Plaza Otel'de yapılacak olan seçimlerde Türkiye Basketbol Federasyonu mevcut Başkanı Hidayet Türkoğlu​ ve eski milli basketbolcu Efe Aydan karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından Efe Aydan'ın hayatı, kariyeri ve hangi takımlarda oynadığı merak ediliyor.

EFE AYDAN KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Efe Aydan, 4 Mayıs 1995 yılında Ankara'da doğdu.

Opera Sanatçısı ve oyuncu Seda Aydan ile oyuncu Ege Aydan'ın abisi olan milli basketbolcu kariyerine 16 yaşında Galatasaray​'da başladı.

1971-1973 yılları arasında Galatasaray'da oynadıktan sonra Karşıyaka'ya transfer oldu.

Karşıyaka'da geçirdiği iki yılın ardından Eczacıbaşı'na giderek burada toplam 7 yıl forma giydi.

Eczacıbaşı'nın ardından sırayla Fenerbahçe, Beşiktaş, Paşabahçe ve Tofaş'ta forma giydi.

1981 yılında gösterdiği performans sayesinde Avrupa Karması'na seçildi.

Avrupa Karması'nda görev alan ikinci Türk basketbolcu olan Efe Aydan, İspanya'nın Juventut Badalona takımına karşı oynanan karmada gösterdiği performans ile adını duyurdu.

Türkiye Milli Basketbol Takımı ile 259 maça çıkarak en çok oynayan basketbolcu unvanını alan Efe Aydan aynı zamanda en çok kaptanlığı yapan sporcu olarak da tarihe geçti.

Eski milli basketbolcu Efe Aydan'ın bütün başarılı ise şöyle:

6 kez Türkiye Şampiyonluğu

2 kez Balkan Şampiyonluğu,

1 kez İslam Oyunları Şampiyonluğu

1 kez Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu

1 kez Akdeniz Oyunları Üçüncülüğü

Avrupa Gençler Turnuvası'nda ikincilik