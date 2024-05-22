Efeler 09 SFK teknik direktörü Veyis Kanber, görevinden ayrıldığını açıkladı

22 May 2024 19:20 - Güncelleme : 22 May 2024 19:26

Efeler 09 Spor Kulübü'nün teknik direktörü Veyis Kanber, görev süresinin dolmasıyla birlikte takıma veda etti.

Kanber, yaptığı açıklamada, görevini huzur içerisinde tamamladığını ve kulüpte geçirdiği süre boyunca elde edilen başarılar için minnettar olduğunu ifade etti.

Mesajında şunları söyledi: "3 sezondur çeşitli aralıklarla teknik direktörlüğünü üstlendiğim, kuruluşunun ilk yılında BAL Ligi'ndeki şampiyonluk sürecinde bulunduğum ve son iki sezondur da 3. Lig'de Play-Off Yarı Finallerine taşıdığımız Efeler 09 Spor Kulübü'nde görevimi sezon sonu itibariyle huzur içerisinde tamamlamış bulunmaktayım."

Kanber, görev süresi boyunca destek veren herkese teşekkürlerini iletti: "Efeler 09 SK takımının başında çıkmış olduğum 82 resmi maçta hepimiz için yürekten mücadele eden, kulübede sırasını bekleyen, oynayan, oynayamayan tüm futbolcu kardeşlerime, bana ve teknik ekibimize göstermiş oldukları saygı, sevgi ve büyük fedakarlıklar için sonsuz teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun."