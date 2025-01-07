EFT ücretlerine ne kadar zam geldi? Elektronik fon transferi haberleri gündem oldu

07 Ocak 2025 17:19 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:34

EFT komisyonlarında artışa gidildiği öğrenildi. Elektronik fon transferi EFT ücretlerine gelen zammın tüm bankalarda geçerli olacağı bildirildi.

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2025 yılında EFT komisyonlarına da zam yapıldı.

Bankalar arası para göndermek isteyen vatandaşların tüm bankalarda bu tarifeler üzerinden ücretlendirmeye tabii olacağı belirtildi.

2025 EFT ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

EFT ücretlerine yüzde 44,38'lik bir oranda zam yapıldı.

Tutar basamadıkları da aynı oranda zamma tabii oldu.

2025 EFT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bugünden itibaren geçerli olacak yeni EFT tarifeleri şu şekilde olacak:

6 bin 300 liraya kadar olan para transferlerde 4 lira 43 kuruş olan EFT ücreti 6 lira 39 kuruşa yükseldi.

6 bin 300 lira ile 304 bin 800 lira arasında yapılacak işlemlerde 12 bin 79 kuruşa çıktı.

304 bin 800 liranın üzerinde yapılacak işlemlerde ise komisyon 159 bin 97 kuruş oldu.