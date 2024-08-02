Eğitim verdiği esnada gaz tüfeği kapsülü sonucu yaralanan Halil İbrahim Kuzgun şehit oldu

02 Ağustos 2024 20:04 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 20:09

Son dakika | Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir polis şehit oldu

Son dakika | Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Bir polis şehit oldu

10 Temmuz günü POMEM eğitimi esnasında yaşanan kaza sonucu hastaneye kaldırılan Polis Memuru Halil İbrahim Kuzgun'un şehit olduğu haberi bugün verildi.

GAZİANTEP'TE POMEM EĞİTİMİ ESNASINDA YARALANARAK ŞEHİT OLAN POLİS KİM?

10 Temmuz'da POMEM eğitiminde gaz tüfeği kapsülünün yüzüne gelmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru Halil İbrahim'in şehit olduğu haberi bugün geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından acı haberi duyurdu.

Yerlikaya haberi şu sözlerle paylaştı:

"10 Temmuz 2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum."