9 günlük ara tatil yaklaşıyor! 2024 Kasım ara tatili ne zaman?

31 Ekim 2024 09:06 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:20

Eğitim-öğretim yılı devam ederken kasım ara tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler ve eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 takviminde yer alan tatil günlerini araştırıyor.

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Kasım ara tatilinin kaç gün olacağı ve ne zaman başlayacağına dair sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan takvimle okullarda kasım ara tatilinin başlayacağı tarih belli oldu.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yer alan takvime göre; 2024-2025 eğitim-öğretim yılında kasım ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 18 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN?

Okullarda ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Ancak hafta sonu da dahil edildiğinde öğrenciler 9 günlük ara tatil yapmış olacak.

MEB TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekildedir;

Birinci ara tatil- 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili- 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil- 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı- 20 Haziran 2025