Kasım ayı öğretmen seminerleri başlıyor! Online seminerlerde öğretmenlere ödenecek ücret belli oldu

26 Ekim 2024 17:25 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 17:27

Öğretmen Seminer Kasım Programı belli oldu. 11-15 kasım 2024 ara tatil semineri online olarak yapılacak. Öğretmenler seminer için okula gitmeyecek. Online seminer kararının ardından öğretmenler arasında ek ders ücreti ödemesinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa kaç saat ek ders ücreti ödemesi yapılacağı merak konusu oldu. İşte kasım ara tatilinde öğretmenlere ödenecek seminer ücreti.

Öğretmenlerin ara tatil semineri çevrim içi olarak gerçekleşecek. 2023 kasım ayı ek ders ücreti​ ödemeleri hakkında öğretmenler merak içinde. Seminer döneminde öğretmenlerin ne kadar alacağı sorgulanmaya başlandı. İşte online seminerde öğretmenlere ödenecek ek ders ücreti miktarı.

KASIM ARA TATİL ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kasım ara tatili hakkında açıklama yaptı. Bu kapsamda kasım ara tatil öğretmen seminerleri online olarak gerçekleşecek.

2024 yılı kasım ayı ara tatil öğretmen seminerleri 11-15 kasım arasında yapılacak. Online seminerde öğretmenlere ödenecek ek ders ücreti miktarı belli oldu.

ÖĞRETMEN SEMİNER ÜCRETİ KAÇ OLACAK?

Gelen kulis bilgilerine göre, 2024 kasım seminer ücreti için bütün öğretmenlere günlük 3 saat ek ders ücreti ödenecek. Yüksek lisans ve doktora yaptıkları için artırımlı ek ders ücreti alan öğretmenler bu haktan yararlanacak. Ancak Öğretmenlere kurs, nöbet görevi gibi ek ders ücreti ödemeleri yapılmayacak.

Kasım ayı seminerlerinde öğretmenlere toplam 15 saat ek ders ücreti ödemesi yapılması bekleniyor. Net ücret açıklaması için gözler MEB​'e çevrildi.