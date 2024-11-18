Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? 2025 yılı için ehliyet yenileme ücretleri araştırılıyor

18 Kasım 2024 12:44 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenilemede tarihinin uzatıldığını açıkladı. Yapılan bu açıklamanın ardından ehliyet yenileme ücretlerine dair araştırmalar hız kazandı.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ne zaman olduğu duyuruldu

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ne zaman olduğu duyuruldu

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son gün 31 Aralık 2024 olarak belirlenmişti. Ancak bugün Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamayla ehliyet​ yenileme​ tarihleri uzatıldı.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? 2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinden yenilenen sürücü belgeleri için 15 lira yenileme ücreti talep edilecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH​ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından ehliyet yenileme tarihinin 31 Temmuz 2025 tarihine uzatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi​ bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI NEDİR?

Eski sürücü belgesini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenilemeyen vatandaşlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması öngörülüyor.