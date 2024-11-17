Ehliyet yenileme uzatılmayacak! Son tarih kesinleşti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

17 Kasım 2024 21:27 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 21:40

Eski tip ehliyeti olup hala yenilemeyenler için son tarih ve fiyatlar açıklandı. Ehliyetin o tarihe kadar yenilenmemesi durumunda ödenecek ceza da belli oldu.