Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Ehliyet yenileme uzatılmayacak! Son tarih kesinleşti

Ehliyet yenileme uzatılmayacak! Son tarih kesinleşti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 21:27 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 21:40
Ehliyet yenileme uzatılmayacak! Son tarih kesinleşti

Eski tip ehliyeti olup hala yenilemeyenler için son tarih ve fiyatlar açıklandı. Ehliyetin o tarihe kadar yenilenmemesi durumunda ödenecek ceza da belli oldu.

Sürücü belgelerinin daha önce 31 Aralık 2022 yenilenmesi gerektiği bildirilmişti.

Ancak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bu sürenin uzatıldığını duyurmuştu.

EHLİYETYENİLEME​ UZATILACAK MI?

Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024​ olarak belirlendi.

Bu tarihten sonrası için ise herhangi bir uzatma kararı açıklanmadı.

Ehliyet yenileme uzatılmayacak! Son tarih kesinleşti - 1. Resim

YENİLEMEME CEZASI

  • B Sınıfı: 5.678,61 TL
  • A, A1, A2, F Sınıfları: 1.883,18 TL
  • B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M Sınıfları: 9.475,63 TL

Ehliyet yenileme uzatılmayacak! Son tarih kesinleşti - 2. Resim

2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?

2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri Eski Tip 

  • Vakıf Hizmet Bedeli: 2,88 TL
  • Değerli Kâğıt Bedeli: 18,71 TL

2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri Yeni Tip

  • Vakıf Hizmet Bedeli: 331,04 TL
  • Değerli Kâğıt Bedeli: 1.424,91 TL

İlk Defa Sürücü Belgesi​ Alımı

  • Vakıf Hizmet Bedeli: 331,04 TL
  • Değerli Kâğıt Bedeli: 1.424,91 TL

Ehliyet yenileme uzatılmayacak! Son tarih kesinleşti - 3. Resim

2025 EHLİYET CEZALARI NE KADAR?

  1. Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak: 3.756,57 TL
  2. Yönetmeliğe aykırı farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak: 3.756,57 TL
  3. Ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması: 18.679,24 TL
  4. Ehliyetsiz araç kullanmak: 18.679,24 TL
  5. Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak: 9.269,09 TL
  6. Ehliyetine el konulan birinin araç kullanması: 18.679,24 TL

Sıkça Sorulan Sorular
Bu yönde bir açıklama yapılmadı

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
ehliyetyenilemesürücü belgesi31 aralık 2024

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...