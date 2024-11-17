Ehliyet yenileme uzatılmayacak! Son tarih kesinleşti
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 21:27 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 21:40
Eski tip ehliyeti olup hala yenilemeyenler için son tarih ve fiyatlar açıklandı. Ehliyetin o tarihe kadar yenilenmemesi durumunda ödenecek ceza da belli oldu.
Sürücü belgelerinin daha önce 31 Aralık 2022 yenilenmesi gerektiği bildirilmişti.
Ancak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bu sürenin uzatıldığını duyurmuştu.
EHLİYET YENİLEME UZATILACAK MI?
Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.
Bu tarihten sonrası için ise herhangi bir uzatma kararı açıklanmadı.
YENİLEMEME CEZASI
- B Sınıfı: 5.678,61 TL
- A, A1, A2, F Sınıfları: 1.883,18 TL
- B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M Sınıfları: 9.475,63 TL
2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?
2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri Eski Tip
- Vakıf Hizmet Bedeli: 2,88 TL
- Değerli Kâğıt Bedeli: 18,71 TL
2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri Yeni Tip
- Vakıf Hizmet Bedeli: 331,04 TL
- Değerli Kâğıt Bedeli: 1.424,91 TL
İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı
- Vakıf Hizmet Bedeli: 331,04 TL
- Değerli Kâğıt Bedeli: 1.424,91 TL
2025 EHLİYET CEZALARI NE KADAR?
- Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak: 3.756,57 TL
- Yönetmeliğe aykırı farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak: 3.756,57 TL
- Ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması: 18.679,24 TL
- Ehliyetsiz araç kullanmak: 18.679,24 TL
- Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak: 9.269,09 TL
- Ehliyetine el konulan birinin araç kullanması: 18.679,24 TL
Sıkça Sorulan Sorular
Bu yönde bir açıklama yapılmadı
Kaynak: TGRT Haber