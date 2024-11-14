Ehliyetini yenilemeyen vatandaşlardan tahsil edilecek ek ödeme miktarı belli oldu

14 Kasım 2024 12:27 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 12:31

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu duyurdu.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu belirtilirken bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olmasının yanı sıra normal harç tarifesi üzerinden ücret alınacağı açıklandı.

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI NEDİR?

Eski sürücü belgesini 31 Aralık Salı gününe kadar yenilemeyen vatandaşlar, 2025 yılı itibarıyla harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payını tam olarak ödemek zorunda olacak. Aynı zamanda geç kalan sürücülerden 5 bin liranın üzerinde ek ödeme alınacak.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinden yenilenen sürücü belgeleri için 15 lira yenileme ücreti talep ediliyor.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin 31 Aralık 2024 Salı gününe kadar yenilenmesi gerekiyor.